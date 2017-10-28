«Ак Барс» во Владивостоке одержал победу над «Адмиралом»

Сегодня во Владивостоке «Ак Барс» провел встречу с «Адмиралом». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу казанской команды. На втором и третьем периоде шайбы забросили Охтамаа (40) и Секач (60)

По итогу матча у казанцев 56 очков, они лидируют в Восточной конференции КХЛ. 31 октября «Ак Барс» сыграет с «Амуром» в Хабаровске.