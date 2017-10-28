Вратарь «Рубина» подарил болельщику новые очки

Казанец Тимур Ахматгараев получил в подарок от футбольного клуба “Рубин” сертификат на новые очки. История подарка опубликована в Инстаграме футбольного клуба.

Как оказалось, старые очки Тимура были разбиты неким игроком, который случайно направил в него мяч, пока тот засмотрелся на табло. Сам болельщик не пострадал, однако разбились его очки.

Судя по подписи к фото, в дело вмешалась основная команда ФК. После игры Тимура пригласили на базу. Вратарь команды Сергей Рыжиков вручил ему сертификат на новые очки. Преданному болельщику также пообещали, что в новых очках он “будет видеть больше побед родной команды”.