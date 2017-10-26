«Ак Барс» на выезде обыграл «Куньлунь»

«Куньлунь Ред Стар» потерпел поражение в матче с «Ак Барсом», встреча, проходившая в Шанхае, завершилась со счётом 1:2.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, а в середине второго Александр Свитов вывел казанскую команду вперёд, реализовав большинство. Подопечные Майка Кинэна отыгрались до перерыва, отличился Брэндон Дефацио, но в третьем игровом отрезке Никита Язьков сделал счёт 2:1 в пользу гостей.

После этой игры «Ак Барс» набрал 53 очка и продолжает лидировать в Восточной конференции. В следующем туре он 29 октября сыграет в гостях с «Адмиралом».