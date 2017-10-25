Казанский «Ак Барс» обменялся хоккеистами с «Металлургом»

Казанский «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» обменялись хоккеистами, сообщает пресс-служба КХЛ.

Теперь нападающий «Ак Барса» Андрей Чибисов будет играть за «Магнитку», а состав казанской команды пополнил нападающий «Маталлурга» Ярослав Косов.

Отметим, что в текущем сезоне в составе «барсов» Чибисов провел шесть матчей, забросив одну шайбу и сделав одну результативную передачу. Косов провел 19 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков.

Напомним, на прошлой игре хоккеисты «Автомобилиста» из Екатеринбурга выиграли у казанского «Ак Барса» в матче чемпионата КХЛ. «Автомобилист» в Казани победил в серии буллитов со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0).