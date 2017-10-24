СМИ: «Казань Арену» собираются переименовать в «Казань-ТАИФ-Арену»

Стоимость контракта могла бы составить до 1,5 млрд рублей

"Казань Арену" собираются переименовать в "Казань-ТАИФ-Арену", переговоры сейчас находятся на финальной стадии. Об этом сообщает "Бизнес Online".

Точные условия сделки неизвестны, но подобная услуга (назвать стадион именем компании) может стоит до 150 млн рублей в год. При этом контракт обычно заключают на продолжительный срок — от 5 до 10 лет. То есть стоимость контракта могла бы составить до 1,5 млрд рублей.

В пресс-службе "Рубина" пока не стали подтверждать факт переговоров.

- К сожалению, в настоящее время необходимые права не принадлежат клубу, а также нет соответствующих договоренностей со спонсорами. Учитывая изложенное, в настоящий момент мы не видим предмета для комментариев, — говорится в ответе клуба.

Одной из причин переименования стадиона является наполнение бюджета клуба для соответствия финансовому fair-play. Однако отмечается, что на время проведения чемпионата мира 2018 года "Казань Арена" не сможет носить свое новое название.

Кстати



"Казань Арена"открыта 14 июня 2013 года. Является домашней ареной казанского футбольного клуба "Рубин". Один из самых вместительных стадионов России. Один из объектов проведения летней Универсиады 2013 года, чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Единственный в мире футбольный стадион, на котором установлено 12 мировых рекордов в плавании.