Наверх
СМИ: "Казань Арену" собираются переименовать в "Казань-ТАИФ-Арену"
10:10, сегодня10
В Казани суд не удовлетворил иск Минкульта РФ за мат на концерте Шнурова
11:19, сегодня
Минниханов в США обсудил возможность перемещения в капсулах со скоростью 1200 км/час
11:05, сегодня2
В Татарстане около 1,8 тыс мужчин находятся в декретном отпуске
10:40, сегодня1
Горизонты человеческого измерения в XXI веке: Великий Шелковый Путь
«Рубин» собирается купить мячи Krasava за 665 тыс рублей
09:59, сегодня11
Реклама
Смертельное ДТП на трассе в РТ: водитель «Лады» влетел в прицеп фуры и погиб
09:30, сегодня4
Компанию ПСО «Казань» оштрафуют на 200 млн рублей за дефекты на стадионе в Самаре
08:57, сегодня11
В Казани открылся новый офис ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»
СМИ: у граждан России появятся «вечные» электронные медкарты на госуслугах
08:30, сегодня3
Сегодня «Рубин» сыграет с «Крыльями Советов»
08:06, сегодня1
Сегодня в Казани воздух прогреется до +3 градусов
06:17, сегодня2
«Открытие Брокер» проведёт в Казани конференцию по экономике и инвестициям
«Ак Барс» в серии буллитов проиграл «Автомобилисту»
22:22, 24.10.20172
Муфтий РТ о "Матильде": Свобода творчества, не уважающая ценности, является болезнью
20:40, 24.10.201733
Мексика может купить до 15 казанских вертолетов "Ансат" к 2020 году
20:23, 24.10.201713
Круглый стол: Почему казанцы толстеют, вес не уходит, а диеты не работают?
«Мусор убрали, территорию во дворе отремонтировали»: ответы властей на жалобы казанцев
18:19, 24.10.20178
Обзор тендеров: в Казани будут варить 15 млн литров пива в месяц и ремонтировать улицу
18:01, 24.10.201717
На восстановление Адмиралтейского пруда в Казани потратят 468 млн рублей
17:54, 24.10.201716
В коттеджном поселке "Примавера" родился первый ребенок
За Сабантуй, проведенный в Париже, чиновника мэрии Казани оштрафовали на 30 тысяч рублей
17:16, 24.10.201738
В Татарстане погиб ребенок, которого мать придавила во сне
16:59, 24.10.201737
«Снимите ролик за чай и кальян» или будни казанских блогеров
16:51, 24.10.201710
Участвуй в проекте «УтроМани» на «БИМ-радио»
В Казани будут судить бизнесмена за незаконное изготовление стоматологических изделий
16:47, 24.10.201713
В Татарстане начали сносить самовольные постройки на островах Волги
15:59, 24.10.201720
Синоптики Татарстана предупредили о гололедице на дорогах
15:45, 24.10.201710
В октябре для жителей Татарстана будут проведены бесплатные консультации кредитных юристов
В Казани на стройке нового зоопарка погиб рабочий, сорвавшись с крыши вольера для горилл
15:25, 24.10.201714
В РТ задержали экс-главу исполкома Тукаевского района, уволенного несколько дней назад
15:22, 24.10.201723
В казанском зоопарке скончался последний снежный барс‍
15:16, 24.10.201734
Расследование ProKazan: кто чинит наши автомобили
В Казани продают виллу почти за 675 млн рублей
14:48, 24.10.201732
В Казани женщина потребовала 1 млн рублей за обязательное изучение сыном татарского языка
14:48, 24.10.2017137
Число погибших в ДТП в Пестречинском районе выросло до трех
13:59, 24.10.20178
Банкротство - "спасательный круг" или начать жизнь с нуля
Минобрнауки Татарстана о «языковом» вопросе: «Еще пару дней нужно подождать»
13:34, 24.10.201756
Жителям России собираются разрешить оплачивать ЖКХ в обход управляющих компаний
12:59, 24.10.201722
В Татарстане водитель бетономешалки погиб, опрокинувшись в кювет
12:33, 24.10.20179
Больше трети всех преступлений в Казани - это кражи и грабежи
Казанец проник на станцию метро "Дубравная" и показал, как она выглядит
12:10, 24.10.201721
В Казани на улице Сибгата Хакима появилась платная парковка
12:01, 24.10.201734
Казанцев через мессенджеры пугают фотографиями трупов из США и Москвы
11:35, 24.10.201718
В Казани из окна 5-го этажа выпала девушка
11:23, 24.10.20175
Иван Дорн пригласил казанцев на концерт, зачитав рэп на татарском
11:10, 24.10.201717
В парке "Черное озеро" начали снимать брусчатку, которую уложили весной
10:59, 24.10.201716
В Казани хотят построить новый торговый центр за 6 млрд рублей
10:48, 24.10.201743
МВД собирается повысить штрафы за предоставление жилья нелегальным мигрантам
10:29, 24.10.20177
В Казани на три недели закроют движение по улице Красноуральская
10:16, 24.10.20173
Смертельное ДТП под Казанью: при столкновении четырех авто погибли два человека
09:42, 24.10.20175
Татарстан на настройку средств защиты информации потратит почти 5 млн рублей
09:18, 24.10.20173
В казанской столовой обнаружили кишечную палочку
08:52, 24.10.201719
В Казани не смогли продать здание бывшего отеля Mariott, даже снизив цену
08:26, 24.10.201719
«Ак Барс» сыграет против «Автомобилиста»
08:06, 24.10.20171
Сегодня в Казани ожидается +2 градуса
06:16, 24.10.2017
В Татарстане на Каме нашли утонувшую женщину
21:12, 23.10.20175
Анонимно в Казани: о сумасшедших людях и мужчинах, которые наблюдают за детьми
20:00, 23.10.201752
Россия может возобновить авиасообщение с Египтом в ближайшие дни
19:17, 23.10.201715
Стала известна стоимость самой дорогой квартиры в новостройках Казани
18:26, 23.10.201722
Самые опасные пешеходные переходы Казани
18:13, 23.10.201741
Афиша громких событий: бои TNA, Guf и хиты Леонида Агутина
18:00, 23.10.2017
В Татарстане мужчину приговорили к обязательным работам за долги в 700 тысяч по алиментам
17:56, 23.10.201717
Первый сильный снегопад в Казани: ProKazan собрал фотографии казанцев из соцсетей
17:11, 23.10.20178
Завтра в Казани столбик термометра поднимется до +2 градусов
16:52, 23.10.20179
В Казани осудили экс-сотрудницу Росреестра за взятки
16:35, 23.10.201711
На проспекте Ямашева водитель Chery попал в ДТП во время обгона по трамвайным путям
16:31, 23.10.201713
Всемирный конгресс татар и муфтий Татарстана выступили против вытеснения татарского языка
15:59, 23.10.2017174
Афиша 23-30 октября: «Пушкин» Сергея Безрукова​, концерт Дорна и дегустация кофе
15:56, 23.10.2017
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

СМИ: «Казань Арену» собираются переименовать в «Казань-ТАИФ-Арену»

СМИ: "Казань Арену" собираются переименовать в "Казань-ТАИФ-Арену"
16+
Фото: архив ProKazan
Стоимость контракта могла бы составить до 1,5 млрд рублей

"Казань Арену" собираются переименовать в "Казань-ТАИФ-Арену", переговоры сейчас находятся на финальной стадии. Об этом сообщает "Бизнес Online". 

Точные условия сделки неизвестны, но подобная услуга (назвать стадион именем компании) может стоит до 150 млн рублей в год. При этом контракт обычно заключают на продолжительный срок — от 5 до 10 лет. То есть стоимость контракта могла бы составить до 1,5 млрд рублей.

В пресс-службе "Рубина" пока не стали подтверждать факт переговоров.

- К сожалению, в настоящее время необходимые права не принадлежат клубу, а также нет соответствующих договоренностей со спонсорами. Учитывая изложенное, в настоящий момент мы не видим предмета для комментариев, — говорится в ответе клуба.

Одной из причин переименования стадиона является наполнение бюджета клуба для соответствия финансовому fair-play. Однако отмечается, что на время проведения чемпионата мира 2018 года "Казань Арена" не сможет носить свое новое название.

Кстати

"Казань Арена"открыта 14 июня 2013 года. Является домашней ареной казанского футбольного клуба "Рубин". Один из самых вместительных стадионов России. Один из объектов проведения летней Универсиады 2013 года, чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. Единственный в мире футбольный стадион, на котором установлено 12 мировых рекордов в плавании.

Н. Вильданов, 25.10.2017, 10:10
Тэги: ФК Рубин
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин25 октября 2017, 10:28
Пир во время чумы))))
0
10
Согласны с автором?
Горожанин25 октября 2017, 10:32
Предлагаю назвать ее "Арена УдаЩи"
Лучший комментарий
0
19
Согласны с автором?
Горожанин25 октября 2017, 10:33
Fail - Арена. ))
0
3
Согласны с автором?
Горожанин25 октября 2017, 10:36
А почему сразу "Казань-Шаймиев Арена"
0
8
Согласны с автором?
Горожанин25 октября 2017, 10:37
Никак не напиарятся!!! ....... Или по принципу: как лодку назовешь.,........?
0
0
Согласны с автором?
Артур Цапов25 октября 2017, 10:50
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
4
0
Согласны с автором?
Горожанин25 октября 2017, 10:58
Мания величия
0
4
Согласны с автором?
Стас25 октября 2017, 11:00
Семейный всем известный клан и дальше подминает все под себя, все им мало денег, а строилась для населения, как они все говорили, ну а по факту для них. Сделайте ещё Казань Таиф, Раиф Таиф и т. д.Все им мало!!!!!! Совсем крыша съехала от бавла.
0
7
Согласны с автором?
Горожанин25 октября 2017, 11:07
Фейк)
0
2
Согласны с автором?
Горожанин25 октября 2017, 11:20
Бабай арена
0
2
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru