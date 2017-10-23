«Ак Барс» сыграет против «Автомобилиста»

Сегодня, 24 октября, казанский «Ак Барс» в рамках чемпионата КХЛ — чемпионата России по хоккею сыграет с командой «Автомобилист» (Екатеринбург), сообщает пресс-служба казанской команды.

C существующей с 2006 года командой «Автомобилист» «Ак Барс» встречался 30 раз: в активе казанцев 20 побед при 10 поражениях (разница шайб 88–62). В нынешнем сезоне соперники уже встречались: 6-го сентября в Екатеринбурге «барсы» проиграли – 2:3 (Секач, Глинкин; Торченюк, Трямкин, Крикунов).

Кроме того, с командой из Екатеринбурга (Свердловска), в разные годы именовавшейся «Спартак», «Автомобилист», «Динамо-Энергия», казанцы провели в рамках чемпионатов страны 70 матчей (35 побед, 5 ничьих, 30 поражений, разница шайб 238–246).

Начало встречи в ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19:30.

Напомним, на прошлой игре «барсы» одержали уверенную победу над магнитогорским «Металлургом». Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу казанцев.