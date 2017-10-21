Минспорта предложило штрафовать до 1 млн рублей за спекуляции билетами на ЧМ-2018

Министерство спорта России предложило ввести штрафы до миллиона рублей за незаконную продажу билетов на матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года в России, поправки собираются ввести в Кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщают "Известия", сегодня законопроект обсудит правительственная комиссия.

После внесения изменений продавать, перепродавать или обменивать билеты организации могут только при наличии договора с FIFA. Необходимость поправок Минспорт объяснил тем, что Россия предоставила FIFA гарантию правительства на законодательный запрет перепродажи билетов.

Юридические лица за перепродажу будут штрафовать, сумма штрафа составит от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей, либо приостанавливать деятельность до 90 суток. Граждан будут штрафовать на сумму превышающую стоимость билета в 20-25 раз, но не менее чем на 50 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от 25-кратной до 30-кратной стоимости билета, но не менее 150 тысяч рублей.

За незаконную реализацию фальшивых билетов компании должны будут заплатить от 1 до 1,5 миллионов рублей штрафа или приостановить деятельность на три месяца, граждане — от 50 до 70 тысяч рублей штрафа, должностные лица — от 150 тысяч до 200 тысяч рублей штрафа.

Составлять протоколы о нарушениях будет полиция, суды будут выносить решения в течение 10 дней.

Напомним, как сообщали организаторы, продавать билеты будут в несколько этапов. Первый этап продаж продолжался с 14 сентября по 12 октября текущего года. Второй период первого этапа продаж начнется с 16 по 28 ноября, билеты будут продаваться в порядке живой очереди.

После официальной жеребьевки ЧМ-2018, которая состоится 1 декабря 2017 года, будет открыт второй этап продаж. Он тоже будет включать в себя период продаж путем случайной жеребьевки - с 5 декабря 2017 года по 31 января 2018 года и период продаж в порядке живой очереди - с 13 марта по 3 апреля 2018 года.

Отмечается, что билеты, приобретенные в ходе первого и второго этапов продаж, будут доставлены владельцам бесплатно в течение нескольких недель. И последняя возможность приобрести билеты у болельщиков появится с 18 апреля 2018 года. Продажи завершатся 15 июля 2018 года, в день финального матча чемпионата мира. Билеты можно приобрести на сайте FIFA.com/bilet.

Справка



С 14 июня по 15 июля 2018 года на территории России впервые пройдет чемпионат мира по футболу. Игры турнира примут 11 российских городов — Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.