«Период был агрессивным с нашей стороны»: «Ак Барс» одержал самую крупную победу в сезоне

Накануне казанский «Ак Барс» на своем льду разгромил челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 7:1 в пользу казанцев.

Невероятный первый период

Большинство шайб — шесть из семи — казанцы забросили в первом периоде. Счет в игре открыл Василий Токранов, следом шайбу забил Станислав Галиев. Двух шайб «барсам» было мало. Соперник продолжил нарушать правила, и на 9-й минуте Владимир Ткачев реализовал еще одно большинство. Нужно отметить прекрасный пас Роба Клинхаммера, который отрезал всех защитников и выложил шайбу на пятак.

Уже на 12-ой минуте счет стал крупным. Бросок реализовал Дамир Мусин, а спустя несколько минут голевые передачи на свой счет записали Федор Малыхин и Иржи Секач.

- Первый период был агрессивным с нашей стороны, забили хорошие шайбы. Настроение было такое. Нам надо было сыграть именно таким образом. Ребята сработали так, как мы их просили. Играли от начала и до конца. Играли дисциплинировано, - отметили главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов.

Разгромили «Трактор»

Однако удержать сухой счет «барсы» не смогли. В середине второго периода «Трактор» сумел забросить одну шайбу — отличился Алексей Кручинин. Отметим, что это самая крупная победа казанской команды в сезоне. После этой игры «Ак Барс» продолжает лидировать в «Восточной конференции».

Следующий матч казаны проведут 22 октября. «Ак Барс» на своем льду примет магнитогорский «Металлург».