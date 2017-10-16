«Ак Барс» проиграл «Йокериту», который одержал 15-ю победу подряд

Хельсинкский "Йокерит" победил казанский "Ак Барс" со счетом 3:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Мэттью Гилрой (8-я минута), Антти Пильстрем (12) и Марко Анттила (57), у гостей отличился Иржи Секач (51).

"Йокерит" одержал 15-ю победу подряд и продолжил рекордную для клуба серию, при этом финская команда пропустила первую шайбу в четырех последних играх. На данный момент рекордная победная серия в КХЛ принадлежит петербургскому СКА (20).

- Я считаю, что команда играла неплохо. В первые 10 минут мы уступили, но потом смогли выровнять игру. В третьем периоде были возможности забить и сравнять счет. К сожалению, не получилось, заявил после матча Зинэтула Билялетдинов.

"Ак Барс" сохранил лидерство в Восточной конференции (43 очка).

В следующем матче 20 октября "Ак Барс" проведет домашнюю встречу с челябинским "Трактором".