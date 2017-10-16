Сегодня «Ак Барс» сыграет в столице Финляндии с «Йокеритом»

Сегодня, 17 октября, «Ак Барс» в Хельсинки проведет очередной матч Чемпионата КХЛ, сообщает пресс-служба казанского клуба.

Шесть встреч провели соперники друг с другом в рамках чемпионатов КХЛ: в активе казанцев четыре победы при двух поражениях (разница шайб 19–15). В минувшем сезоне «барсы» дважды обыграли «джокеров»: в Казани – 4:2 (Азеведо, Свитов, Секач, Чибисов; Керянен, Йоэнсуу), в Хельсинки – 5:4 (Голубев, Батыршин, Токранов, Мусин, Азеведо; Геноуэй, О’Нилл, Виртанен, Йоэнсуу).

Начало встречи с «Йокеритом» – 18:30 по московскому времени. Любители хоккея смогут посмотреть прямую трансляцию матча на телеканалах «Матч ТВ» (начало репортажа – 18:25), «Матч HD» (18:25), ТНВ (18:30).

Напомним, на прошлой игре в Санкт-Петербурге казанский «Ак Барс» «вырвал» победу у действующего обладателя Кубка Гагарина СКА. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова обыграли команду Олега Знарока со счетом 3:2.