Защитника «Ак Барса» дисквалифицировали за удар судьи

Защитника хоккейного клуба «Ак Барс» Романа Абросимова дисквалифицировали на шесть матчей. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Абросимов дисквалифицирован на пять матчей за удар судьи и “неспортивное поведение на матче «Локомотив» - «Ак Барс», и еще на один - за удар в колено защитника «Локомотива» Рушана Рафикова. Кроме того, спортсмена ожидает штраф, сумма которого не озвучивается.

Матч «Локомотив» - «Ак Барс» прошел в пятницу и закончился со счетом 6:2. Казанский клуб впервые в этом сезоне пропустил 6 шайб. Ак Барс после этого матча по прежнему лидирует в Восточной конференции.