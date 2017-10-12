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КХЛ опубликовала несколько минут матч «Ак Барса» с татарской «озвучкой»

КХЛ опубликовала несколько минут матч "Ак Барса" с татарской "озвучкой"
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Фото: скриншот

КХЛ опубликовала сегодня на YouTube часть матча "Ак Барса" с "Динамо", который комментаторы комментировали на татарском языке.

Напомним, первый матч, который комментировали на татарском языке, был матч с "Сибирью", такие матчи показывают только на телеканале "ТНВ-Планета".

Н. Вильданов, 13.10.2017, 17:19
Тэги: ХК Ак Барс
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