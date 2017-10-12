Сегодня «Ак Барс» сыграет в Ярославле с «Локомотивом»

Сегодня, 13 октября, «Ак Барс» в Ярославле проведет очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею, сообщает пресс-служба казанского клуба.

В рамках чемпионатов страны соперники сыграли друг с другом 139 раз: в активе казанцев 54 победы при 14 ничьих и 71 поражении (разница шайб 372–386). В минувшем сезоне «Ак Барс» дважды проиграл «Локомотиву»: в Казани – 0:2 (Локтионов, Контиола), в Ярославле – 1:2 (Секач; Аверин, Ильенко).

Встреча с «Локомотивом» начнется в 19:00 часов. Любители хоккея смогут посмотреть прямую трансляцию матча на телеканалах КХЛ ТВ (начало репортажа – 18:50) и ТНВ (19:00).

Напомним, на прошлой игре московское «Динамо» в серии буллитов победило казанский «Ак Барс» со счетом 3:2. В составе шайбы забросил Михаил Варнаков (20-я и 29-я минуты), у гостей отличились Василий Токранов (23), Андрей Марков (37). Победный буллит на счету Михаила Варнакова.

Казанская команда, прервавшая четырехматчевую победную серию, продолжает возглавлять Восточную конференцию с 41 очком в 18 играх.