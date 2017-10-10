«Ак Барс» в Москве сыграет с «Динамо»

Сегодня, 11 октября, казанский «Ак Барс» в Москве проведет очередной матч Чемпионата КХЛ – Чемпионата России по хоккею, сообщается на официальном сайте клуба.

В рамках чемпионатов страны соперники встречались 89 раз: в активе казанцев 37 побед при 7 ничьих и 45 поражениях (разница шайб 194–218). В минувшем сезоне «барсы» дважды обыграли «Динамо»: в Казани – 4:1 (Секач, Ткачёв, Глинкин, Азеведо; Галимов), в Москве – 2:1 (Сидоров, Глухов; Карсумс).

Любители хоккея смогут посмотреть прямую трансляцию матча на телеканалах «Матч ТВ» (начало репортажа – 19:25), «Матч HD» (19:25), ТНВ (19:30).

Напомним, на прошлой игре казанцы на выезде разгромили «Торпедо». Встреча завершилась со счеттом 0:5 в пользу «барсов». В составе «Ак Барса» хет-трик оформил Владимир Ткачёв (25-я, 39-я и 60-я минуты), по голу на свой счёт записали Джастин Азеведу (7-я минута) и Василий Токранов (8-я минута).