СМИ: Бердыев планирует вернуть полузащитника Натхо в «Рубин»

Полузащитник ЦСКА 29-летний Бибрас Натхо, с 2010 по 2013 год выступавший за «Рубин», может вновь вернуться в команду Курбана Бердыева. Игрок – одна из главных трансферных целей казанского клуба, сообщают "Известия".

- У Бердыева отличные отношения с Бибрасом – под его руководством Натхо выходил на пик своей карьеры. Именно уход Бердыева из «Рубина» послужил главной причиной того, что израильский полузащитник покинул клуб в начале 2014 года.



Сейчас казанцы по инициативе Бердыева намерены вернуть Бибраса в команду. Руководство клуба рассчитывает забрать Натхо у ЦСКА летом 2018 года, когда закончится его контракт с армейцами и он станет свободными агентом, – рассказал источник.

Кстати



Бибра́с Натхо́ — израильский футболист черкесского происхождения, центральный полузащитник сборной Израиля и московского ПФК ЦСКА.