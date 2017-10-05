РФС предложил казанскому болельщику с ДЦП работу в сборной России‍

Российский футбольный союз предложил работу казанскому болельщику "Рубина" с ДЦП (повышение мышечного тонуса) 20-летнему Дмитрию Корчагину, который написал письмо сборной России перед Кубком конфедераций. Об этом сообщает ТАСС.

Болельщик будет готовить новости и редакционные материалы для нового официального сайта организации, приступить к работе сможет уже на товарищеской встрече россиян и иранцев, которая состоится на "Казань-Арене" 10 октября.

- От такого предложения невозможно отказаться, - сказал Дмитрий.

Дмитрий Корчагин является давним болельщиком казанского "Рубина" и регулярно посещает домашние матчи команды. Перед началом Кубка конфедераций-2017 он написал письмо игрокам сборной России, в котором рассказал о своей мечте стать футбольным менеджером. Футболисты пригласили его на предматчевую тренировку до игры с командой Мексики и подарили Дмитрию мяч с автографами.

В июне Корчагин рассказал ТАСС, что мечтает писать статьи о футболе, стать спортивным менеджером и попасть на игры чемпионата мира 2018 года.