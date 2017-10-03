«Ак Барс» на своем льду обыграл «Югру»

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев

Сегодня, 4 октября, «Ак Барс» на своем льду одержал победу над «Югрой» (Ханты-Мансийск). Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу казанцев.

«Барсы» вышли вперед уже в первом периоде. Гол в ворота соперника забросил Джастина Азеведо. Во втором периоде преимущество в счете удвоил Станислав Галиев, удачно сыграв после броска Роба Клинкхаммера.

В третьем периоде гости усилиями Евгения Скачкова сокращают разрыв в счете, но спустя несколько минут игрок «Ак Барса» Василий Токранов забрасывает третью шайбу в ворота «Югры».

Таким образом, «Ак Барс» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции КХЛ с 37 очками в активе.

Следующий матч «барсы» проведут на выезде 9 октября против «Торпедо». Начало игры в 19.00 по московскому времени.