Казань примет этапы Кубка мира по плаванию с 2018 по 2022 годы

Точные даты пока неизвестны

В Казани пройдут этапы Кубка мира по плаванию с 2018 по 2022 годы, об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

- Мы подписали четырехлетнее соглашение между столицей Татарстана и Международной федерацией плавания. Точные даты пока неизвестны, но это вопрос времени, - цитирует ТАСС слова Леонова.

По словам Леонова, проведение этапа Кубка мира по плаванию даст дополнительную мотивацию спортсменам перед чемпионатом мира по плаванию на короткой воде, который пройдет в Казани в 2022 году.

- Проведение Кубка мира в Казани особенно важно перед чемпионатом мира по плаванию на короткой воде в 2022 году, это придаст дополнительную мотивацию спортсменам и всем нам, - отметил он.