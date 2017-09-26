«Ак Барс» одержал волевую победу над «Сибирью» в матче чемпионата КХЛ

Хоккеисты "Ак Барса" обыграли новосибирскую "Сибирь" в матче чемпионата КХЛ.

"Ак Барс" в Казани победил со счетом 3:2 (0:1, 2:0, 1:1). Две шайбы у казанцев забросил Владимир Ткачев (29-я и 33-я минуты), еще один гол забил Дмитрий Архипов (50-я). В составе "Сибири" отличились Вячеслав Основин (17-я) и Сергей Коньков (57-я).

Следующий матч в чемпионате КХЛ казанцы проведут дома против "Югры" из Ханты-Мансийска.