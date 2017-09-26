Теннисисты сборной Татарстана завоевали «серебро» и «бронзу» на чемпионате России

Татарстанцы завоевали «серебро» и «бронзу» на чемпионате России по теннису, финал которого состоялся сегодня, 1 октября, в Казанской академии тенниса.

Как сообщает Федерация тенниса РТ, Тимур Киямов и Александр Боборыкин в упорной борьбе на супер тай-брейке уступили дуэту Ивана Гахова (Юбилейный) и Дениса Мацукевича (Калининград), завоевав «серебро». Еще одну медаль в копилку сборной Татарстана принесла Ксения Лыкина, которая в паре с уфимкой Полиной Моновой год спустя снова стала обладательнице «бронзы» парного разряда среди женщин.

Чемпионат России по теннису проходил с 23 сентября по 1 октября на кортах Казанской академии тенниса. Полные итоги турнира доступны на официальном сайте Федерации тенниса РТ.