Сборная Ирана по футболу решила не проводить сборы в Казани

Команда Ирана по футболу не станет проводить в Казани учебно-тренировочный сбор, который должен был пройти 5 октября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра спорта Татарстана Владимира Леонова, "договориться об игре не удалось".

- Иранцы приедут за два дня до матча. 9-го числа они приведут предматчевую тренировку на "Казань Арене". Сбора как такового в Казани у них не будет, но если они захотят провести тренировку 8 октября, мы готовы предоставить им любое поле, - сказал Леонов.

Товарищеский матч между сборными России и Ирана пройдет 10 октября на "Казань Арене".

Напомним, сборная Ирана в июне гарантировала себе участие в чемпионате мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. В Казани пройдут шесть матчей турнира, в том числе четвертьфинальная игра.