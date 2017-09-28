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«Рубин» уступил пермскому «Амкару» со счетом 0:1

«Рубин» уступил пермскому «Амкару» со счетом 0:1
16+
Фото: ФК "Рубин"

Сегодня на стадионе «Казань Арена» прошел матч 2-го тура Росгосстрах Чемпионата России. Казанская команда потерпела поражение, уступив сопернику один гол.

Единственный за игру мяч в ворота был забит а семь минут до окончания основного времени матча. Нападающий Дарко Бодул, после аута скинул мяч Янушу Голу, который пробил под перекладину.

Ольга Плешкова, 30.09.2017, 18:51
Тэги: Футбол, ФК Рубин
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Комментарии

Горожанин30 сентября 2017, 19:36
Р-У-Б-И-Н--@-У-Е-Т-А!! На на на на-на на! Уволить всех причастных ! Разогнать бездельников! Лучше не иметь футбольный клуб, чем иметь такой как сейчас!
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Горожанин30 сентября 2017, 20:13
Хорошо бы взглянуть на зарплатные ведомости игроков, наверняка каждый месяц там фигурируют многомиллионные суммы в евро, а игроки не забывают проверять, пришли- ли им денежки на счёт! Может и вправду ликвидировать Рубин, накуя он нужен! Это в данный момент позор Татарстана!!! А Бердыев спёкся, вернулся к старым схемам - в команде одни любимчики, а главное, контракт себе выбил сумасшедший! А что ещё нужно Бердыеву...
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Горожанин30 сентября 2017, 20:14
Твари8'-(
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