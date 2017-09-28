Сегодня «Рубин» сыграет с «Амкаром» из Екатеринбурга

Сегодня на «Казань Арене» состоится встреча «Рубина» с пермским «Амкаром» из Екатеринбурга в матче 12-го тура РОСГОССТРАХ Чемпионата России. Игра начнется в 16.30.

В прямом эфире матч будут транслировать каналы «ТНВ-Татарстан» (начало трансляции в 16.30) и «Наш Футбол» (16.15). В записи игру можно будет посмотреть также на канале «Наш Футбол» в 2.45.