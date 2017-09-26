Защитника «Ак Барса» Захарчука дисквалифицировали на восемь матчей за удар в голову

КХЛ дисквалифицировал защитника "Ак Барса" Степана Захарчука на восемь матчей за атаку в голову соперника в матче против магнитогорского "Металлурга", сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, состоявшаяся во вторник в Магнитогорске, завершилась со счетом 2:1 в пользу казанцев. Во втором периоде Захарчук провел силовой прием на защитнике соперников Александре Будкине, разбив ему лицо в кровь, за что получил удаление до конца игры. Будкин продолжить встречу не смог, впоследствии выяснилось, что защитник выбыл на длительный срок.

Хоккеисту вменили наказание по правилу "Атака в голову или шею" - большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры (5+20 мин). Также к Захарчуку применено наказание в виде дисквалификации на восемь матчей и денежного штрафа.

Руководитель департамента судейства КХЛ Алексей Горский рассказал, что решение дисквалифицировать Захарчука вызвано тем, что действия хоккеиста на льду носили умышленный характер.

- Откровенная грубость. Оправданий никаких быть не может, у Захарчука практически каждый год случаются такие моменты. Вот и в данном случае видно, что он заранее шёл бить соперника, заранее подготавливал свой удар. И в результате на льду лужа крови, Александр Будкин в больнице, помещён в список травмированных. Судьи абсолютно верно дали Захарчуку самое суровое наказание, выписав дисциплинарный штраф до конца игры, а спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ затем дисквалифицировал его на восемь матчей, — цитирует Горского официальный сайт КХЛ.