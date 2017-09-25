Казань исключили из списка проверки объектов ФИФА к ЧМ-2018

Представители ФИФА решили не посещать Казань в ходе проверки подготовки к ЧМ-2018 по футболу, об этом сообщают «Известия». По данной футбольной организации, такое решение принято из-за успешного проведения Кубка Конфедераций.

С 27 сентября по 5 октября Международная федерация футбольных ассоциаций совместно с АНО «Оргкомитет «Россия-2018» и АНО «Арена-2018» посетит города-организаторы мирового первенства по футболу и проверит готовность арен и парковок. Инспекторы ФИФА посетят восемь российских городов, принимающих турнир: Екатеринбург, Самару, Саранск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Москву (стадион «Лужники»).

- В программу визита не включены города и стадионы, принимавшие Кубок конфедераций-2017 («Открытие-Арена» в Москве, «Санкт-Петербург-Арена», «Казань-Арена» и «Фишт» в Сочи), так как по итогам прошедшего в июне турнира ФИФА осталась довольна организацией Кубка, а имеющиеся отдельные недочеты не требуют оперативного вмешательства международных представителей, - отмечается в сообщении.