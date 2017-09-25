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Что ждать от казанских клубов в этом сезоне?

Что ждать от казанских клубов в этом сезоне?
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ProKazan.ru узнал у экспертов на какие места претендуют команды из Татарстана

Столица Татарстана богата спортивными командами. Кроме того, у клубов всегда стоит максимальная задача, недаром Казань называют спортивным центром страны. “Ак Барс”, “Рубин” и “Зенит” уже вступили в новый сезон, а УНИКС его откроет уже октябре. “Город” разбирался какие изменения произошли в командах летом и что нам ожидать по итогам чемпионата от команд.

"Рубин"

“Рубин” является самой обсуждаемое в Татарстане командой. Правда, в прошлом сезоне новости носили скорее негативный характер. В Казань приехала целая группа иностранных футболистов во главе с испанцем Хавьером Грасией. Но вопреки ожиданиям результат оказался плачевным - 10 место по итогам сезона.

Спасать положение приехал любимец казанской публики Курбан Бердыев, который в последние года трудился в “Ростове”. Там тренеру удалось сформировать команду, которая билась в еврокубках и завоевывала медали в чемпионате России. Но в Казани Бердыеву придется непросто. Клуб сейчас вынужден продавать своих дорогостоящих игроков, чтобы не получить санкции от международной футбольной организации. Дело в том, что расходы не должны сильно превышать доходы клуба, а за последние годы этот баланс был нарушен.

“Рубин” уже попрощался с лучшим бомбардиром бразильцем Жонатасом и в следующее трансферное окно, возможно, отправит еще несколько игроков. В то же время в Казань вернулись Сердар Азмун и Сезар Навас. Эти игроки стабильно показывают классный футбол при Бердыеве.

Игорь Рабинер, писатель

Фигура Курбана Бердыева всегда вызывает повышенные ожидания. И до перерыва на сборные казалось, что "Рубин" идет строго на взлет и уже в этом сезоне будет претендовать на место в Европе, а то в Лиге чемпионов. Но, похоже, финансовые проблемы в клубе довольно серьезны. Уход Жонатаса здорово ударил по "Рубину", и проблемы в атаке в последних матчах были связаны и с этим, и с тем, что тогда еще не восстановился Азмун.  Впрочем, Бердыев в "Ростове" доказывал, что может эффективно работать в самых сложных условиях. В Казани они всё равно попроще. Думаю, эта команда на многое способна - только, возможно, уже в следующем сезоне, когда Бердыев перестроит ее под себя.

"Ак Барс"

“Ак Барс” всегда считается одним из фаворитом за Кубок Гагарина. Этот сезон не исключение. Да, на Западе очень сильны два армейских клуба - СКА и ЦСКА, но в походе за Кубком Гагарина с ними можно встретиться только в финале. На Востоке самым опасным конкурентом кажется “Салават Юлаев”.

Летом команда провела несколько громких сделок. В “Ак Барс” из НХЛ приехал перспективный швед Антон Ландер и заслуженный “ветеран” Андрей Марков. К тому же “барсам” удалось вернуть на родину Станислава Галиева, который никогда не выступал в России во взрослой карьере. По ходу сезона казанцы продолжают усиливаться. Последним приобретением стал экс-нападающий минского “Динамо” Роб Клинкхаммер.

Впрочем, самую громкую сделку довести до конца “Ак Барсу” все-таки не удалось. Данис Зарипов, который уже успел примерить свитер казанцев на презентации, не сможет сыграть за команду. В организме хоккеиста обнаружили препараты, которые не позволяют играть в КХЛ. Зато они не запрещены в Америке, и не исключен вариант, что Зарипов в 36 лет отправится покорять НХЛ.

Дмитрий Ерыкалов, журналист

Судя по тому, как «Ак Барс» укомплектован, казанцы обязаны выходить в финал Восточной конференции. Менеджмент собрал состав, в котором почти нет слабых мест. Не так убедительно, как другие линии, выглядит вратарская, но Эмиль Гарипов созрел до того, чтобы получить шанс стать №1. Нынешний «Ак Барс» - это, прежде всего, баланс. Как между звёздами и чернорабочими, так и между ветеранами и молодёжью.Как бы то ни было, опуститься ниже третьего места на Востоке казанцам будет сложно. Важно и то, что в отличие от конкурентов в команде из столицы Татарстана в межсезонье не произошла смена главного тренера.

"Зенит-Казань"

“Зенит-Казань” по традиции фаворит всех волейбольных турниров, в которых принимает участие команда. Под руководством Владимира Алекно в прошлом сезоне клубу удалось выдать сумасшедшую 42-матчевую победную серию, а за последних 9 лет команда из столицы Татарстана 8 раз становилась чемпионом России.

В “Зените” произошли небольшие изменения, которые не должны повлиять на чемпионские амбиции. В команду пришел Максим Пантелеймоненко, которому 1,5 года практически не давали играть в Краснодаре. Еще одним интересным новичком стал Никита Алексеев, который прерывал свою карьеру из-за службы в ВДВ.

Главной интригой для болельщиков является участие команды в клубном чемпионате мира. За последние два года казанцы ближе всего подходили к трофею, но проигрывали в финале бразильскому “Крузейро”.

Александр Аксенов, волейбольный комментатор

Стартовый состав “Зенита” почти не изменил, а тех кто пришел в команду на площадке мы будем видеть не часто. Казанцы способны во всех турнирах быть лучшими. Кто их главный конкурент в чемпионате России? Скорее всего новосибирский “Локомотив” и “Белогорье”. Преимущества “Зенита” всем известны давно - это стабильность и классный состав. Интрига как раз в том, есть ли вообще у казанцев конкуренты?

УНИКС

Среди всех спортивных клубов Казани самые кардинальные перемены этим летом произошли у УНИКСа. Этому предшествовала игра команды в прошлом сезоне. Казанцы крайне неубедительно выступили в Евролиге, заняв предпоследнее место. Не смогли себя проявить казанцы и в Единой лиге ВТБ, вылетев в ¼ финала.

Команду покинули с десяток игроков во главе с главным тренером Евгением Пашутиным. Самой важной потерей стал отъезд Кита Лэнгфорда, который по праву считался лидером клуба на протяжении нескольких лет.

Теперь за собой команду поведет новый главный тренер Димитрис Прифтис.В Греции он по праву считается одним из лучших специалистов, который при ограниченном бюджете строил очень работоспособную и конкурентную команду.

Станислав Еремин, бывший тренер УНИКСа

Для создания боеспособной команды Прифтису понадобится время. Такие кардинальные перемены потребуют терпения от руководства клуба. Сезон-2017/18 может быть переходным, и к этому надо быть готовым. Я разговаривал с президентом УНИКСа, и мы сошлись во мнении, что команде нужна свежая кровь, нужны молодые, амбициозные игроки. Для достижения высоких результатов очень важно было соблюсти баланс между опытными и молодыми баскетболистами. И это получилось. Пока мне трудно дать более детальную оценку селекции УНИКСа, думаю, что первые выводы можно будет делать ближе к Новому году.

Григорий Сеферов, 26.09.2017, 11:02
Тэги: Футбол, ФК Рубин, ХК Ак Барс
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Комментарии

Горожанин26 сентября 2017, 11:22
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