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Товарищеский матч сборных Ирана и Того в Казани не состоится

Товарищеский матч сборных Ирана и Того в Казани не состоится
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Фото: Wikimedia Commons
Он должен был пройти на стадионе «Центральный»

Товарищеский матч между сборными Ирана и Того, который должен был состояться в Казани, отменен. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

– Матч Иран – Того отменился, его не будет. Буквально сегодня получил уведомление, – сообщил Леонов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что иранцы, которые сыграют с россиянами 10 октября на «Казань-Арене», сыграют с тоголезцами 5 октября на стадионе «Центральный». Иран уже отобрался на чемпионат мира-2018.

Н. Вильданов, 24.09.2017, 09:49
Тэги: Футбол
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Комментарии

Горожанин24 сентября 2017, 10:48
Ну и прекрасно. Воздух не испортят. Который и так не ахти в городе. Ночами, одни сбросы идут.
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