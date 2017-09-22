Товарищеский матч сборных Ирана и Того в Казани не состоится

Он должен был пройти на стадионе «Центральный»

Товарищеский матч между сборными Ирана и Того, который должен был состояться в Казани, отменен. Об этом сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.

– Матч Иран – Того отменился, его не будет. Буквально сегодня получил уведомление, – сообщил Леонов, слова которого приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что иранцы, которые сыграют с россиянами 10 октября на «Казань-Арене», сыграют с тоголезцами 5 октября на стадионе «Центральный». Иран уже отобрался на чемпионат мира-2018.