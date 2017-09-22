Экс-игрок казанского УНИКСа Глен Уисби умер в возрасте 45 лет

Бывший игрок казанского УНИКСа американец Глен Уисби умер в возрасте 45 лет от сердечного приступа. Об этом накануне днем, 22 сентября, сообщило издание El Mundo Deportivo.

Американский центровой выступал за УНИКС в сезоне-2000/01. Помимо России, он играл за клубы Италии ("Канту"), Турции ("Фенербахче"), Франции ("Дижон") и другие.

Как сообщает "Бизнес Онлайн", он был первым американцем в истории казанского клуба.