Экс-игрок «Ак Барса» Данис Зарипов отклонил предложения нескольких клубов НХЛ

Бывший игрок казанского «Ак Барса» Данис Зарипов сообщил о том, что отклонил предложения нескольких клубов НХЛ, передает ТАСС. При этом названия клубов хоккеист не уточнил.

- В отношении НХЛ пока все тихо, говорить об этом нет смысла. Были предложения от нескольких клубов, но они меня не устроили. Не собираюсь говорить, что именно и какие клубы. Буду ждать других предложений, которые мне подойдут, - рассказал Зарипов.

Напомним, нападающего Даниса Зарипова дисквалифицировали на 2 года из-за допинга. Положительными оказались допинг-пробы, взятые у форварда после матча КХЛ между «Магниткой» и ЦСКА 29 января 2017 года.

В организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание.