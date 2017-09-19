В Казани МЧС нашло свыше 1000 нарушений на объектах ЧМ-2018

За нарушения были наказаны ряд должностных лиц

Свыше 1000 нарушений пожарной безопасности обнаружили сотрудники МЧС на объектах Чемпионата мира по футболу-2018 в Казани во время проверки, передает пресс-служба министерства.

Во время чемпионата будут задействованы 38 объектов: "Казань Арена" и три тренировочных стадиона, четыре базы размещения команд, шесть объектов проживания представителей команд и членов FIFA, 16 объектов транспортной инфраструктуры и восемь вспомогательных. 23 из них обследовали сотрудники МЧС.

- Приняты соответствующие меры административного характера в отношении виновных лиц, информация о противопожарном состоянии обьектов находится на постоянном контроле республиканских органов власти, прокуратуры и руководителей объектов. За нарушение требований пожарной безопасности привлечено 5 юридических и 36 должностных лиц. 21 административное дело направлено на рассмотрение в судебные органы для принятия решений, - заявил начальник центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по РТ Радик Гисмятов.