«Нефтехимик» предложил контракт 45-летнему Яромиру Ягру‍

Нижнекамский "Нефтехимик" интересуется 45-летним чешским нападающим Яромиром Ягром, об этом сообщает Gazeta.ru.

- Что касается перемен в составе, то селекционная работа ни на секунду не прекращается, мы сегодня вели переговоры, завтра… И чтобы как-то подогреть, скажу, что мы очень интересуемся Ягром — он сейчас без контракта. Яромир украсил бы и нашу лигу, и наш клуб. Я заявляю это на полном серьезе — не удивляйтесь, если Ягр к нам приедет, — заявил гендиректор российской команды Раиль Якупов.

Cам Ягр, комментируя информацию об интересе со стороны "Нефтехимика", подчеркнул, что приоритетным вариантом для него на данный момент по-прежнему остается НХЛ.

- Лично я ни с кем не разговаривал, но за своих представителей мне трудно говорить. Возможно, какие-то переговоры ведутся. Однако я по-прежнему хочу подписать контракт в НХЛ. Есть три-четыре клуба, с которыми мы ведем переговоры. И пока не будет ясности с командами НХЛ, в сторону Европы я смотреть не буду, - отметил хоккеист.

Ягр в прошлом сезоне набрал 46 очков (16 шайб + 30 результативных передач) в 82 матчах за "Флориду Пантерс" в регулярном чемпионате НХЛ. В настоящее время он является свободным агентом.

Ягр уже играл в России - за омский "Авангард" в 2004-2005 и 2008-2011 годах. Чех является двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе "Питтсбург Пингвинз", олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира.