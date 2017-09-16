Сегодня «Рубин» примет екатеринбургский «Урал»

17 сентября «Рубин» на «Казань Арене» примет екатеринбургский «Урал» в матче десятого тура чемпионата России по футболу. Начало встречи в 16.30.

В прямом эфире игру покажут каналы «ТНВ-Татарстан» (начало трансляции в 16.30) и «Наш Футбол» (16.15). В записи игру можно будет посмотреть также на канале «Наш Футбол» в 0.00.

После девяти туров турнира казанцы набрали 14 очков и занимают 6-е место в таблице. «Урал» расположился на 10-й строчке, в активе команды из Махачкалы – 10 баллов.