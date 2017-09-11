«Ак Барс» на своем льду сыграет против «Спартака»

Сегодня, 12 сентября, казанский «Ак Барс» в рамках чемпионата КХЛ сыграет с командой «Спартак» (Москва).

В рамках чемпионатов страны соперники провели 55 встреч друг с другом: в активе казанцев 31 победа при 2 ничьих и 22 поражениях (разница шайб 155–120). В минувшем сезоне «Ак Барс» выиграл в Казани – 3:2 (Попов, Малыхин, Захарчук; Радил, Лещенко) и проиграл в Москве – 0:1 (Стоа).

Начало встречи в Ледовом дворце «Татнефть Арена» – 19 часов 30 минут.

Напомним, ранее «барсы» одержали гостевую победу над «Югрой». Встреча, прошедшая в Ханты-Мансийске, закончилась со счетом 4:2 (3:0, 1:2, 0:0) в пользу казанцев. Дубли оформили Джастин Азеведу и Андрей Попов. У хозяев льда забили Даниил Ильин и Иван Легомцев.