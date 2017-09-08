В Казани впервые пройдет чемпионат города по велоспорту

Соревнования пройдут на Центральном стадионе

В Казани 17 сентября впервые пройдет чемпионат города по велоспорту, передает пресс-служба мэрии Казани.

Сообщается, что соревнования пройдут на Центральном стадионе. В чемпионате могут принять участие дети и подростки в возрасте от 7 до 16 лет, а также люди с особенностями развития без ограничений по возрасту.

- Соревнования будут проходить по правилам UCI – международного велосипедного союза в усеченном виде: спортсмен, которого обогнал лидер заезда, автоматически выбывает, очки за прохождения круга не начисляются, - отмечают организаторы.

Начало мероприятия запланировано на 10.00.