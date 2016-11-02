«Ак Барс» переиграл «Югру» в матче КХЛ

Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над «Югрой» в матче регулярного чемпиона Континентальной хоккейной лиги.

Встреча, прошедшая в Ханты-Мансийске, закончилась со счетом 4:2 (3:0, 1:2, 0:0) в пользу казанцев. Дубли оформили Джастин Азеведу и Андрей Попов. У хозяев льда забили Даниил Ильин и Иван Легомцев.

«Ак Барс» в следующем матче в Казани сыграет со «Спартаком».