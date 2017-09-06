В «Ак Барс» перейдет еще один канадец — нападающий минского «Динамо» Клинкхаммер

Канадский нападающий минского «Динамо» Роб Клинкхаммер перейдет в «Ак Барс». Об этом пишет «Спорт экспресс».

Как отмечает издание, хоккеист перейдет в казанский клуб в обмен на денежную компенсацию.

Сообщается, что в текущем сезоне 31-летний канадец набрал 2 (1+1) очка (в последней игре против "Сочи") в 7 встречах за "зубров" при показателе полезности "+3". В прошлом сезоне на его счету 42 очка в 47 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Напомним, накануне в рамках чемпионата КХЛ екатеринбургский «Автомобилист» на своём льду обыграл казанский «Ак Барс» со счётом 3:2.