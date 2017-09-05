Спонсор «Рубина» «Казаньоргсинтез» отказался от иска по «делу Канунникова»

Сегодня, 6 сентября, в Авиастроительном районом суде Казани представитель «Казаньоргсинтез» заявил об отказе от иска к Максиму Канунникову, ФК «Рубин» и бывшему финансовому директору клуба Ильдусу Махмутову о споре по трудовому договору нападающего команды.

Напомним, ранее «Казаньоргсинтез» обратился в суд с иском к «Рубину» и одному из игроков команды с требованием о признании недействительными условий трудового договора, оговоренных в специальном приложении к нему. Суть иска сводился к тому, что «Казаньоргсинтез» может недополучить компенсацию в размере пяти миллионов евро в случае перехода одного из игроков «Рубина» в другую команду.

Кстати, Максим Канунников начал свою карьеру в ФК «Уралец» из Нижнего Тагила. Позже он приехал на просмотр в «Зенит», где начиная с 2009 года начал выступать за молодежный состав. За основную команду петербургского клуба сыграл 32 матча и забил 2 гола.

После перехода в «Амкар» 35 раз выходил на поле в матчах премьер-лиги, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. В «Рубин» перешел в июле 2014 года.

В составе казанцев 26-летний футболист провел в различных турнирах 91 матч и забил 19 голов.