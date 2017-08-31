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«Ак Барс» выиграл четвертый матч подряд, разгромив «Ладу»

«Ак Барс» выиграл четвертый матч подряд, разгромив «Ладу»
16+
Фото: www.ak-bars.ru
Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу казанцев

Сегодня, 31августа, в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» обыграл «Ладу» (Тольятти). Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу казанцев.

Счет в матче открыли уже на первой минуте. Шайбу в ворота «барсов» направил Денис Зернов. Но уже через несколько минут «Ак Барс» сравнял счет. Голом отметился защитник казанского клуба Андрей Марков.

Уже во втором периоде казанцы вырвались вперед, забив дважды. Отличились Андрей Попов и Михаил Глухов. В конце периода «Лада» смогла сократить отставание. Гол забил Кристапс Сотниекс.

В третьем периоде забивали только «барсы». Отметились Андрей Чибисов (54-я минута) и Джастин Азеведо (60-я минута).

Таким образом, «Ак Барс» с 12 очками лидирует в Восточной конференции.

Следующий матч казанцы проведут 2 сентября. На своем льду «Ак Барс» примет ХК «Сочи». Начало в 17.00.  

Люция Кашапова, 31.08.2017, 23:22
Тэги: ХК Ак Барс
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