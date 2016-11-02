Дисквалифицированному за допинг Данису Зарипову разрешили выступать в НХЛ

Экс-нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов получил разрешение выступать в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в своем «Твиттере» сообщил агент игрока Дэн Милстейн.

- С нетерпением жду продолжения своей карьеры в качестве профессионального хоккеиста в Северной Америке. Я очень благодарен НХЛ за ее сегодняшнее решение, в результате которого мне была предоставлена такая возможность. Я хочу заверить вас в том, что на протяжении всей моей карьеры я чрезвычайно аккуратно следил за тем, чтобы не принимать какие-либо запрещенные препараты. Я планирую продолжать процесс в отношении своей апелляции в Спортивном арбитражном суде для того, чтобы очистить свое имя, - говорится в сообщении.

Напомним, нападающего Даниса Зарипова дисквалифицировали на 2 года из-за допинга. Положительными оказались допинг-пробы, взятые у форварда после матча КХЛ между «Магниткой» и ЦСКА 29 января 2017 года.

В организме Зарипова были найдены псевдоэфедрин и гидрохлортиазид. Псевдоэфедрин оказывает стимулирующее воздействие на головной мозг, снижает потребность во сне, повышает концентрацию внимания и проясняет сознание.

Длительность дисквалификации Зарипова связана с использованием гидрохлортиазида, который относится к классу диуретиков, или мочегонных средств: они помогают маскировать применение допинга, быстро выводя его из организма. Наличие связки двух веществ наталкивает на вывод, что игрок знал о применении допинга и намеренно пытался избавиться от его следов.