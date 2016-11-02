Защитник «Рубина» Набиуллин прокомментировал информацию о возможном уходе из клуба

По словам игрока, он никому не говорил, что хочет покинуть казанский клуб.

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин подтвердил, что ему действительно предлагал контракт питерский «Зенит». Об этом сообщил сам футболист, передает «Бизнес Онлайн».

Однако, по словам игрока, он никому не говорил, что хочет покинуть казанский клуб.

- Предложение от «Зенита» было. Но я никому не говорил, что хочу покинуть «Рубин». Насчет «Спартака» ничего сказать не могу, ко мне никто не обращался. Мне было неприятно, когда все мои друзья стали скидывать не мои слова, мол, я не хочу играть в «Рубине». Это неправда, - сказал Набиуллин.

Футболист также добавил, что намерен продолжать работу под руководством Курбана Бердыева.

На данный момент у меня контракт с «Рубином», и я счастлив быть игроком в своей родной команде, - отметил спортсмен.

Напомним, накануне «Рубин» на домашней арене обыграл «Тосно». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу казанцев.