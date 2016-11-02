Казанский «Ак Барс» в домашнем матче обыграл владивостокский «Адмирал»

Сегодня в Казани в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» выиграл у «Адмирала» (4:1), сообщает "Бизнес-Онлайн".

Командам долго не удавалось открыть счёт: на первый перерыв игроки ушли при счёте 0:0. Хозяева смогли отличиться первыми, использовав первое же большинство в матче, — Джастин Азеведо сделал поперечную передачу на Антона Ландера, который в касание бросил под перекладину.

Гости сравняли счёт в начале третьего периода: Андрей Попов упустил шайбу за своими воротами, в результате чего она вылетела на пятачок, чем воспользовался Роберт Саболич.

Казанцы восстановили преимущество — точным оказался бросок Александра Свитова. А вскоре «Ак Барс» реализовал численный перевес: Альберт Яруллин бросил от синей линии, шайба отскочила к Антону Глинкину, который поразил пустой угол.

Под занавес матча казанцы реализовали и третье большинство в матче благодаря мощному броску Яруллина.

Следующий матч команда Зинэтулы Билялетдинова проведёт дома. 28 июня «барсы» примут «Амур». Начало игры в 17.00 мск