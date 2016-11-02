Нападающий «Рубина» Жонатас: «Грустно прощаться, но вы знаете финансовое положение клуба»

Бывший нападающий «Рубина» Жонатас прокомментировал свой уход из казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

- Грустно прощаться с Казанью, но вы знаете финансовое положение клуба, но не будем углубляться в детали. Я всегда отдавался по максимуму. Мне этот шаг всегда давался с большим трудом, это очень сложное решение. Я надеюсь, что еще вернусь сюда, - добавил он.

Напомним, 28-летний футболист станет игроком «Ганновер». Бразилец перешел в «Рубин» в июле прошлого года. В составе казанцев сыграл 35 матчей, в которых забил 15 мячей.