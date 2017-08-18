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Жонатас покинул “Рубин”: нападающий улетел в Германию для перехода в “Ганновер”

Жонатас покинул “Рубин”: нападающий улетел в Германию для перехода в “Ганновер”
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Нападающий “Рубина" Жонатас покинул клуб. Сегодня он улетел в Германию для перехода в “Ганновер”. Уже завтра футболист пройдет медицинской освидетельствование.

Как считают СМИ, немецкий клуб выплатит за бразильского нападающего 8 миллионов евро.

Напомним, что главные тренер “Рубина” Курбан Бердыев вчера подтвердил уход Жонатаса, объяснив финансовым положением клуба. Кто еще покинет команду пока неизвестно, однако Бердыев выразился, что команда потеряет еще много игроков.

Ольга Плешкова, 20.08.2017, 17:05
Тэги: ФК Рубин
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Комментарии

Димас люблю пивас20 августа 2017, 17:22
Да и фиг с гастарбайтером! они же все продажные! Мы Димасы за еду и пиво готовы играть и рвать всех:-D Бикеичь звони!:-D
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