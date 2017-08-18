Минниханов предложил бизнесменам из Турции бесплатно побывать на матчах ЧМ-2018 в Казани

"В Казани ваши места уже есть, билеты покупать не надо", - заявил президент РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов пообещал инвесторам из Турции бесплатные билеты на казанские матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, об этом он заявил накануне на Российско-турецком деловом форуме в Измире.

- В следующем году у нас состоятся игры чемпионата мира по футболу, мы приглашаем наших турецких друзей, в Казани ваши места уже есть, билеты покупать не надо, нужно просто приехать и посмотреть футбол, — цитирует его РБК.

Накануне также стало известно, что турецкие компании инвестировали в Татарстан более 2 млрд долларов, на сегодняшний день в республике работают 10 турецких заводов.

5 июля прошлого года ФИФА объявила цены билетов на матчи ЧМ-2018 - от 1280 рублей для россиян и от 105 долларов для иностранцев.

Чемпионат мира состоится с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

