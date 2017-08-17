Полузащитник «Рубина» Оздоев может перейти в «Спартак»

Полузащитник «Рубина» Магомед Оздоев может перейти в «Спартак». Об этом пишет «Спорт Экспресс».

Отмечается, что «Спартак» до конца трансферного окна может завершить переговоры по переходу игрока. Однако москвичи готовы взять 24-летнего футболиста в аренду, а казанский клуб настаивает на полноценном трансфере.

Напомним, с 2010 по 2015 год Магомед Оздоев играл за «Локомотив», а после перешел в «Рубин». В конце прошлого сезона провел в аренде в «Тереке». В нынешнем сезоне за казанцев сыграл 6 матчей и не отметился результативными действиями.