«Рубин» избежал поражения в матче со «СКА-Хабаровском»

Казанцы забили гол в компенсированное время

"СКА-Хабаровск" в домашнем матче с казанским "Рубином" в шестом туре чемпионата России по футболу не смог удержать победу, пропустив гол в компенсированное время.

Встреча закончилась со счетом 1:1. У хозяев на 82-й минуте отличился Венцислав Христов, у гостей в компенсированное время гол забил Мийо Цакташ.

— В целом, игра носила равный характер. При счете 0:0 могли мы забить, но при счете 0:1 сумели сравнять. Это приобретение, - заявил после матча главный тренер казанцев Курбан Бердыев.

В активе казанцев 8 баллов и восьмое место в таблице.