«Рубин» избежал поражения в матче со «СКА-Хабаровском»

"СКА-Хабаровск" в домашнем матче с казанским "Рубином" в шестом туре чемпионата России по футболу не смог удержать победу, пропустив гол в компенсированное время.
Встреча закончилась со счетом 1:1. У хозяев на 82-й минуте отличился Венцислав Христов, у гостей в компенсированное время гол забил Мийо Цакташ.
— В целом, игра носила равный характер. При счете 0:0 могли мы забить, но при счете 0:1 сумели сравнять. Это приобретение, - заявил после матча главный тренер казанцев Курбан Бердыев.
В активе казанцев 8 баллов и восьмое место в таблице.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcska#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #СКАРубин 1:0 82' Венцислав Христов pic.twitter.com/pAYGYGxw7u— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 13 августа 2017 г.
Г⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️Л! @fcrk#НашФутбол #РФПЛ. 6-й тур. #СКАРубин 1:1 90+2' Мийо Цакташ pic.twitter.com/Aa2OnsJ5kI— РФПЛ⚽️ (@rfpl) 13 августа 2017 г.