«Рубин» сыграет со «СКА-Хабаровск» на Дальнем Востоке

«Рубин» сегодня сыграет с командой «СКА-Хабаровск», встреча в Хабаровске начнется в 11.00 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с 46-летним Алексеем Николаевым из Москвы.

В прямом эфире игру покажут каналы ТНВ (начало трансляции в 11.00) и «Наш Футбол» (10.45). В записи игру можно будет посмотреть в ночь с 13 на 14 августа на канале «Наш Футбол» в 0.30.