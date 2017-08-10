Нападающий Зарипов: «Зачем мне контракт с Казанью, если я не приношу пользы команде»

Хоккеист прокомментировал разрыв контракта с "Ак Барсом"

Известный форвард Данис Зарипов прокомментировал расторжение контракта с «Ак Барсом». Об этом пишет «Советский спорт».

По словам спортсмена, это решение было обоюдным.

- Это не была чья-то личная инициатива. Мы поговорили и приняли решение, оно было обоюдным. Зачем сохранять контракт с Казань, если я не приношу никакой пользы команде. Надо быть порядочным человеком, не подставлять клуб, который на меня рассчитывал, - заявил Зарипов.

Однако хоккеист не исключает возможности вновь вернуться в казанский клуб.

- Пока об этом говорить рано, надо дождаться результатов. А потом... потом вполне возможно, - сказал Зарипов.

Напомним, ранее хоккеиста дисквалифицировали на 2 года из-за допинга. Отмечалось, что в контракте Даниса Зарипова предусмотрено расторжение договора без компенсации за нарушение антидопинговых правил. Положительными оказались допинг-пробы, взятые у форварда после матча КХЛ между «Магниткой» и ЦСКА 29 января 2017 года.