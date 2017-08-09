Зинэтула Билялетдинов о Данисе Зарипове: пока не знаю, как будем восполнять его отсутствие

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги тренировочного сбора и прокомментировал расторжение контракта с форвардом Данисом Зариповым, сообщается на официальном сайте клуба.

- В его лице мы видели игрока, который принесет нам шайбы. Это опыт, знания и помощь ребятам. Были одни планы, но сейчас они изменились. Не знаю, кого мы поставим вместо него, во всяком случае, коррекцию надо будет проводить, — заявил Билялетдинов.

- Есть вероятность, что Зарипов может продолжить карьеру в НХЛ. На ваш взгляд он готов?

- Сложно сказать. Мы говорили с ним на эту тему. Но я не рискну давать ему какие-то советы. Все зависит от его состояния и готовности. Советчиков может быть много, но решение он должен принимать самостоятельно, - отметил тренер.

Напомним, накануне стало известно о том, что "Ак Барс" расторг контракт с Данисом Зариповым. Хоккеиста дисквалифицировали на 2 года из-за допинга. Отмечалось, что в контракте Даниса Зарипова предусмотрено расторжение договора без компенсации за нарушение антидопинговых правил.