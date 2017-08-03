РФС снял с «Рубина» запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) снял с «Рубина» наложенный ранее запрет на регистрацию новых футболистов. Об этом говорится на официальном сайте РФС.

- Удовлетворить заявление ФК "Рубин" о снятии запрета на регистрацию новых футболистов. В связи с исполнением клуба решения Палаты РФС по разрешению споров от 21 июля 2017 года по делу по заявлению футболиста Динияра Билялетдинова, а также заключением мирового соглашения по делу по заявлению футболиста Ильзата Ахметова снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК "Рубин", наложенные в качестве обеспечительной меры. ФК "Рубин" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что защитник сборной Исландии и английского "Фулхэма" 31-летний Рагнар Сигурдссон на правах аренды перешел в "Рубин". Соглашение рассчитано до окончания сезона 2017/18. Футболист будет выступать за казанскую команду под номером "5". Сигурдссон с 2014-го по 2016 год уже выступал в российской футбольной Премьер-лиге за "Краснодар".